Gol decisivo all’Olimpico, fantamedia del 7 e già superato il bottino di reti dello scorso anno. Ecco i suoi numeri al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Neres, terzo gol in otto giorni: il brasiliano trascina il Napoli e diventa protagonista al fanta

Neres-gol, Conte si riprende la vetta. Colpaccio Napoli all’Olimpico. Gasp, rimpianti e quarta sconfitta - Per gli azzurri è la terza vittoria in otto giorni tra campionato e Coppa, aggancio al Milan in testa. Scrive msn.com

Perché l’arbitro Massa ha convalidato il gol di Neres in Roma-Napoli tra le proteste giallorosse - Il gol del vantaggio del Napoli contro la Roma segnato da David Neres è stato contestato dai calciatori giallorossi, che hanno invocato un precedente ... fanpage.it scrive