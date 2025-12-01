Neres ok | solo crampi e disponibile per Juventus

Forzazzurri.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli torna da Roma con tre punti pesantissimi e un protagonista assoluto: David Neres. Il brasiliano . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

neres ok solo crampi e disponibile per juventus

© Forzazzurri.net - Neres ok: solo crampi e disponibile per Juventus

News recenti che potrebbero piacerti

neres ok crampi disponibileNeres ok: solo crampi e disponibile per Juventus - Neres ok: solo crampi e disponibile per Juventus Il Napoli torna da Roma con tre punti pesantissimi e un protagonista assoluto: David Neres. Secondo forzazzurri.net

Venezia-Napoli, le probabili formazioni: Neres torna disponibile in Laguna - Continua a svuotarsi progressivamente l'infermeria in casa Napoli e Conte può tirare più di un sospiro di sollievo per questo avvincente finale di stagione. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Neres Ok Crampi Disponibile