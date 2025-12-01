Neres | Non sono tornato non me ne sono mai andato
Dopo la vittoria del Napoli contro la Roma, a Dazn sono intervenuti David Neres, autore del gol, e il portiere Milinkovic Savic che si accarezzano: «Ci trasferiamo le energie» Sei tornato? Neres: «Non me ne sono mai andato. Sono sempre rimasto qui». Milinkovic: «Ha fatto il suo oggi e nell’ultima settimana. Era importante tornare in testa alla classifica». Siete primi, volete anche il prossimo scudetto? Neres: «Sì, ma vogliamo farlo di domenica in domenica, confermandoci nelle prestazioni» È tornata anche la tua esultanza Neres:«Non so bene che animale è. Ma mi piace cambiare esultanza e farne tante» Fondamentale anche la tua parata Milinkovic: «Facciamo i complimenti ai ragazzi davanti a me, ne ho dovuta fare solo una» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
