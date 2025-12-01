Neres infortunato dopo Roma-Napoli? Svelate le condizioni del brasiliano
David Neres ha lasciato il campo negli ultimi minuti di Roma-Napoli, una scena che ha subito acceso i timori dei tifosi azzurri. Il brasiliano si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra e lo staff medico del Napoli è intervenuto rapidamente. A poche ore dal match, il Corriere dello Sport ha chiarito il quadro e le condizioni dell’esterno. Le verifiche svolte oggi fanno pensare a un semplice affaticamento, un dettaglio che cambia lo scenario in vista delle prossime partite della squadra di Conte. Cosa è successo all’Olimpico. Ieri David Neres è stato sostituito all’87’ della sfida tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
