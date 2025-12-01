Neres incontenibile | il segreto della svolta tattica e quel gesto virale con Milinkovic in TV
MVP Indiscusso. Il Napoli sbanca Roma (0-1) e vola in vetta grazie a un super David Neres. L’esterno brasiliano, sempre più centrale nel progetto di Conte, ha deciso il match al 37? sfruttando un assist di Hojlund. Al centro delle discussioni post-gara, però, ci sono anche due episodi extra-calcistici: la doppia esultanza polemica per zittire gli insulti dell’Olimpico e il curioso “rito” dei capelli in diretta TV con Vanja Milinkovic-Savic. David Neres protagonista assoluto all’Olimpico Quanti gol ha fatto David Neres col Napoli? Velocità pura e freddezza. Non è un caso se David Neres è stato eletto migliore in campo per la seconda volta consecutiva. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
