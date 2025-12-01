Neres-gol Conte si riprende la vetta Colpaccio Napoli all’Olimpico Gasp rimpianti e quarta sconfitta
roma 0 NAPOLI 1 (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5, Ndicka 5, Hermoso 5.5; Celik 5.5, Cristante 5.5 (17’ st El Aynaoui 6), Kone 5.5, Wesley 5.5 (38’ st El Shaarawy sv); Soule’ 5 (17’ st Dybala 5), Pellegrini 5.5 (35’ st Bailey sv); Ferguson 6 (1’ st Baldanzi 5) Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato) 5. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 7; Beukema 7, Rrahmani 7, Buongiorno 7.5; Di Lorenzo 7, Lobotka 6.5, McTominay 7, Olivera 6; Neres 7.5 (40’ st Lucca sv), Hojlund 7 (35’ st Elmas sv), Lang 6.5 (24’ st Politano 6). Allenatore: Conte 7. Arbitro: Massa di Imperia 6. Rete: 36’ pt Neres. NOTE: ammoniti Cristante, Lobotka, Beukema, Baldanzi, Ndicka, El Shaarawy, Olivera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
