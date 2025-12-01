Nerazzurri coraggio ed occasioni Piccinini e Nzola | brividi per l’Inter Poi Lautaro Martinez fa il fenomeno

Una doppietta di Lautaro spegne l’ardore di un Pisa caparbio e coraggioso che per oltre un’ora tiene testa all’ Inter di Chivu sfiorando il colpaccio. Si ferma dopo sei risultati utili consecutivi la corsa della banda di Gilardino, che esce da un’Arena gremita fra gli applausi. Al netto del risultato – severo, ma quando si ha a che fare con campioni mondiali ci sta –, resta una certezza: il Pisa ha un’identità scorbutica e organizzata tale da far giocare male le grandi. Come a dire, anche se con questo risultato Marin e soci scendono al terz’ultimo posto in classifica, il Pisa è un’entità definita: eredità fondamentale ora che il calendario diventa infuocato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

