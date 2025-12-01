Le Nepenthes sono un genere di piante carnivore originarie delle regioni tropicali di Sud-est Asiatico, Madagascar e Australia. Il loro dettaglio più irresistibile sono gli “ascidi”, strutture a forma di brocca in grado di catturare gli insetti con un mix di colori, odori, nettare. Queste trappole naturali permettono alla pianta di integrare sostanze nutritive preziose in ambienti poveri di minerali. E, a livello estetico, sono quello che rende le Nepenthes tra gli arbusti ornamentali più originali e pittoreschi che si possano avere in casa. Chi ha già fatto la conoscenza della pianta sa che, sebbene abbia esigenze precise, non è difficile da coltivare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nepenthes, dove tenere e come curare la pianta carnivora d’inverno