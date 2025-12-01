Neonati sepolti in giardino a Parma l’amica di Chiara | La sera prima marijuana birra e grappa

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Tribunale a Parma ascoltate le amiche di Chiara, la 23enne imputata per il duplice omicidio dei suoi due figli neonati, sepolti nel giardino di casa a Traversetolo. “Mai notato le gravidanze nemmeno quando era nuda uscita dalla doccia o in piscina” hanno raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

neonati sepolti giardino parmaNeonati sepolti, nuova udienza, Chiara Petrolini in aula - E’ ripreso in Corte d’assise a Parma il processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne, imputata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, morti e sepolti nel giardino di casa, ad un ann ... gazzettadiparma.it scrive

Neonati sepolti, l'amica di Petrolini: "La sera prima del suo secondo parto bevemmo e fumammo" - Presente in aula la ragazza imputata per il duplice omicidio dei figli poco dopo averli dati alla luce nella propria casa di Traversetolo, dove ... Scrive rainews.it

neonati sepolti giardino parmaChiara Petrolini e i neonati sepolti, l’amica racconta le ore prima del parto: “Abbiamo fumato marijuana, bevuto birra e un po’ di grappa” - La testimonianza: “Dice che per lei i bambini erano nati morti, non ha rivelato a nessuno della gravidanza per paura del giudizio”. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Neonati Sepolti Giardino Parma