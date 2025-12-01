Neonati sepolti in giardino a Parma l’amica di Chiara | La sera prima marijuana birra e grappa

Oggi in Tribunale a Parma ascoltate le amiche di Chiara, la 23enne imputata per il duplice omicidio dei suoi due figli neonati, sepolti nel giardino di casa a Traversetolo. “Mai notato le gravidanze nemmeno quando era nuda uscita dalla doccia o in piscina” hanno raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rinvenuti i corpi di sette bambini nel sito dell'ex St. Mary, dove potrebbero essere sepolti fino a 796 neonati mai restituiti alle madri - facebook.com Vai su Facebook

Neonati sepolti a Traversetolo, il medico legale: "Improbabile che il primo sia nato morto" #traversetolo #chiarapetrolini #3novembre Vai su X

Neonati sepolti, nuova udienza, Chiara Petrolini in aula - E’ ripreso in Corte d’assise a Parma il processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne, imputata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, morti e sepolti nel giardino di casa, ad un ann ... gazzettadiparma.it scrive

Neonati sepolti, l'amica di Petrolini: "La sera prima del suo secondo parto bevemmo e fumammo" - Presente in aula la ragazza imputata per il duplice omicidio dei figli poco dopo averli dati alla luce nella propria casa di Traversetolo, dove ... Scrive rainews.it

Chiara Petrolini e i neonati sepolti, l’amica racconta le ore prima del parto: “Abbiamo fumato marijuana, bevuto birra e un po’ di grappa” - La testimonianza: “Dice che per lei i bambini erano nati morti, non ha rivelato a nessuno della gravidanza per paura del giudizio”. Da msn.com