Neonati a rischio tumore all’occhio due casi di diagnosi precoce in Puglia con l’analisi dei geni
La scoperta della mutazione del gene RB1 che causa il retinoblastoma, molto aggressivo e spesso diagnosticato troppo tardi, consentirà ai bambini di essere controllati ed eventualmente curati in tempo. 🔗 Leggi su Repubblica.it
L'articolo, estratto di una Tesi di Laurea, analizza la Kangaroo Care (KC) come intervento neuroprotettivo fondamentale per i neonati pretermine a rischio di neurosviluppo atipico. Il report evidenzia l'incremento delle nascite pretermine (dallo 7% al 8% nel 202 - facebook.com Vai su Facebook
Screening neonatale in Puglia: scoperti 2 casi a rischio tumore oculare - Due neonati pugliesi scoperti a rischio retinoblastoma grazie allo screening genetico esteso, con possibilità di intervento precoce. Segnala trmtv.it
Puglia, lo screening esteso salva due neonati: diagnosi precoce di rischio tumore all'occhio - Individuata nei primi giorni di vita la mutazione del gene Rb1, permettendo un percorso clinico tempestivo e aumentando le possibilità di cura per i bambini ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it