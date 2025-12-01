Neonati a rischio tumore all’occhio due casi di diagnosi precoce in Puglia con l’analisi dei geni

Repubblica.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scoperta della mutazione del gene RB1 che causa il retinoblastoma, molto aggressivo e spesso diagnosticato troppo tardi, consentirà ai bambini di essere controllati ed eventualmente curati in tempo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

neonati a rischio tumore all8217occhio due casi di diagnosi precoce in puglia con l8217analisi dei geni

© Repubblica.it - Neonati a rischio tumore all’occhio, due casi di diagnosi precoce in Puglia con l’analisi dei geni

Scopri altri approfondimenti

neonati rischio tumore all8217occhioScreening neonatale in Puglia: scoperti 2 casi a rischio tumore oculare - Due neonati pugliesi scoperti a rischio retinoblastoma grazie allo screening genetico esteso, con possibilità di intervento precoce. Segnala trmtv.it

neonati rischio tumore all8217occhioPuglia, lo screening esteso salva due neonati: diagnosi precoce di rischio tumore all'occhio - Individuata nei primi giorni di vita la mutazione del gene Rb1, permettendo un percorso clinico tempestivo e aumentando le possibilità di cura per i bambini ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Neonati Rischio Tumore All8217occhio