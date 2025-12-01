Nell’Opera San Gregorio Barbarigo il racconto di un secolo di vocazioni

LA MOSTRA. L’atrio della Portineria del Seminario Vescovile ospita fino al 20 dicembre l’esposizione «L’Opera delle Opere», dedicata alla storia dell’istituto nato nel 1925, per aiutare i giovani e i chierici bisognosi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

