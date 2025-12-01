Nelle foto della famiglia nel bosco rivedo lo stesso romanticismo e i rischi di Captain Fantastic

Nelle foto apparse sui giornali sembrano una piccola tribù sbucata da un’altra epoca: madre, padre, tre figli con gli occhi spalancati sul mondo e un rudere fatiscente che sembra un’estensione della loro pelle. Non vengono dalle montagne di Washington, non hanno un bus rosso scassato come quello dei Cash, ma la loro storia – una famiglia italiana che ha deciso di vivere nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, lontano dal rumore ben oliato della civiltà – ha la stessa vertigine romantica e lo stesso rischio di Captain Fantastic: costruirsi un mondo proprio e sperare che non crolli al primo colpo di vento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nelle foto della famiglia nel bosco rivedo lo stesso romanticismo e i rischi di Captain Fantastic

