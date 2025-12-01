Nel Castello Marchionale confronto d’eccellenza tra Taurasi e Barolo
Un appuntamento di altissimo profilo enologico attende gli appassionati il 5 dicembre 2025 al Castello Marchionale di Taurasi, dove la magnifica Sala Carlo Gesualdo farà da cornice a una masterclass unica nel suo genere. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Bibenda, il Comune di Taurasi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
RPN R CASTELLO PALAZZO MARCHIONALE Taurasi (Avellino) Questo storico palazzo è legato intimamente a Taurasi, ne rappresenta la storia. I Longobardi, nel VII sec. d.C., ne posano le prime pietre anche se basa le sue fondamenta sull - facebook.com Vai su Facebook