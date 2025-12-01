Nel Castello Marchionale confronto d’eccellenza tra Taurasi e Barolo

Avellinotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento di altissimo profilo enologico attende gli appassionati il 5 dicembre 2025 al Castello Marchionale di Taurasi, dove la magnifica Sala Carlo Gesualdo farà da cornice a una masterclass unica nel suo genere. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Bibenda, il Comune di Taurasi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Castello Marchionale Confronto D8217eccellenza