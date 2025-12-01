Nel 2018 la Corte Costituzionale diede al Parlamento un anno per regolamentare il fine vita Da allora però nulla è stato fatto E la dignità umana in Italia continua a non essere rispettata
V aleria Imbrogno è la compagna di Dj Fabo, morto per suicidio assistito il 27 febbraio 2017 in Svizzera, perché in Italia la legge non gli consentiva di mettere fine alle sofferenze. È lei a coordinare il Numero Bianco dell’associazione Luca Coscioni, che si occupa di assistere proprio le persone che vorrebbero smettere di vivere perché non sono più in condizioni di farlo in maniera dignitosa. Suicidio assistito. Ora Libera, paralizzata dal collo in giù, può morire X Leggi anche › Il primo suicidio assistito in Italia è regolato da una legge regionale I numeri di questa attività sono drammatici, è stata la stessa associazione a divulgarli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
COISP - Sindacato di Polizia. . Secondo una recente sentenza della Corte costituzionale, la 'tenuità' del reato va applicata anche se il reato è rivolto contro le Forze dell'Ordine. E' un precedente pericoloso, perché ora chi rappresenta lo Stato rischia ancora di - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente emerito della Corte costituzionale ed ex parlamentare #Pci e #Pd, #AugustoBarbera, si schiera senza indugi con il fronte del "sì" sul #ReferendumGiustizia. E inchioda il #Pd: "Molti la pensano come me ma non hanno il coraggio di esporsi" Vai su X
La Corte Costituzionale a Rebibbia - euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Riporta it.euronews.com
Costituzionalità del voto all'estero, la Consulta dichiara inammissibile la questione - La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge Tremaglia sul voto all'estero per corrispondenza. Da it.euronews.com
Udienza pubblica della Corte Costituzionale - In è importanza nell'ambito di questa discussione perché da un lato occorre affrontare il tema della perdurante rilevanza che è stato oggetto della memoria illustrativa da ultimo depositato E ... Si legge su radioradicale.it