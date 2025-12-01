Nel 2018 la Corte Costituzionale diede al Parlamento un anno per regolamentare il fine vita Da allora però nulla è stato fatto E la dignità umana in Italia continua a non essere rispettata

V aleria Imbrogno è la compagna di Dj Fabo, morto per suicidio assistito il 27 febbraio 2017 in Svizzera, perché in Italia la legge non gli consentiva di mettere fine alle sofferenze. È lei a coordinare il Numero Bianco dell’associazione Luca Coscioni, che si occupa di assistere proprio le persone che vorrebbero smettere di vivere perché non sono più in condizioni di farlo in maniera dignitosa. Suicidio assistito. Ora Libera, paralizzata dal collo in giù, può morire X Leggi anche › Il primo suicidio assistito in Italia è regolato da una legge regionale I numeri di questa attività sono drammatici, è stata la stessa associazione a divulgarli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

