Nba Thunder inarrestabili I Lakers calano il Settebello

Oklahoma City (Stati Uniti), 1 dicembre 2025 – In attesa dell’inizio della fase a eliminazione diretta della Emirates Cup, la regular season NBA riprende il suo naturale corso, con gli Oklahoma City Thunder che stanno vivendo uno stato di forma a dir poco brillante: i campioni in carica nella notte hanno infatti inanellato la dodicesima vittoria consecutiva (la ventesima su 21 gare giocate) sconfiggendo 123-116 i Portland Trail Blazers, unica squadra che fin qui è riuscita a battere OKC, il 5 novembre scorso. Sotto di due lunghezze a 12’ dalla fine, i Thunder hanno aperto il quarto quarto con un 8-0 di parziale e non si sono più voltati indietro, facendosi trascinare dall’ennesima prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 26 punti con 815 dal campo e 1012 ai liberi (novantatreesima gara di fila con almeno 20 punti all’attivo per il canadese). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, Thunder inarrestabili. I Lakers calano il “Settebello”

