NBA i risultati della notte OKC continua a vincere bene anche i Lakers e i Celtics

Sono otto le partite della notte NBA. OKC conquista la dodicesima vittoria consecutiva, superando 123-115 i Portland Trail Blazer al termine di un match che si è deciso nell'ultimo quarto, quando i campioni in carica hanno costruito il break decisivo. Il ventesimo successo stagionale dei Thunder (solo una sconfitta) arriva grazie ai 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 19 di Chet Holmgren, che sfiora la doppia doppia (9 rimbalzi). A Portland non basta la strepitosa prestazione di Deni Avdija, che mette a referto una clamorosa tripla doppia da 31 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Alle spalle di OKC nella classifica della Western Conference ci sono i Los Angeles Lakers, che continuano ad avere una striscia positiva, cogliendo il settimo successo consecutivo per 133-121 contro i New Orleans Pelicans.

