Nato spinge per guerra a nemico inesistente russo Ammiraglio Dragone | Alleanza valuta attacco preventivo a Russia in risposta a ‘minacce ibride’

“La Nato sta valutando un attacco preventivo contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Forse dovremmo essere più aggressivi del nostro avversario”, ha affermato Dragone, oggi a capo del Comitato Militare dell’Alleanza. A suo dire, l’obiettivo sarebbe evitare che eventuali "operazioni ostili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nato spinge per guerra a “nemico inesistente” russo, Ammiraglio Dragone: “Alleanza valuta attacco preventivo a Russia in risposta a ‘minacce ibride’”

