Nathan Trevallion primo pranzo alla nuova casa nel bosco Giovedì i genitori davanti al tribunale dei minorenni | Rivogliamo i figli prima di Natale

«Speriamo che i tre bambini possano tornare prima di Natale così da poterlo trascorrere tutti assieme davanti ad un altro pranzo». È con una data ben precisa in mente che si è chiuso il primo pranzo di Nathan Trevallion nella nuova casa nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. A parlare è Leonora Carusi, figlia del ristoratore ortonese Armando Carusi che ha messo a disposizione della coppia anglo-australiana l’abitazione nella speranza che i tre figli, in casa-famiglia da oltre dieci giorni per ordinanza del tribunale dei minorenni, gli vengano restituiti al più presto. Il padre dei piccoli, in una foto pubblicata sui social dall’associazione “Villaggio nel bosco” gestita da Leonora, compare sorridente di fronte a una tavola imbandita e piena di cibarie. 🔗 Leggi su Open.online

