Le coincidenze nel mondo dei fumetti e del cinema spesso catturano l’immaginazione dei fan, portando alla luce curiosità e dati sorprendenti riguardanti i personaggi più iconici. Uno degli esempi più intriganti riguarda la connessione tra l’attore Nathan Fillion e il suo possibile ruolo come Green Lantern, una figura che da decenni rappresenta uno dei pilastri dell’universo DC Comics. Presentiamo in questa analisi gli aspetti più significativi di questa vicenda, ricostruendo anche le origini di un celebre episodio dei fumetti che sembra predire il futuro dell’attore. superman scelse un volto noto per diventare il difensore della Terra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nathan Fillion interpretò green lantern nei fumetti oltre 36 anni fa