Natale silura l’ipotesi Asl unica Un sistema genovacentrico Il territorio non conterà niente

La Spezia, 1 dicembre 2025 – Il centrosinistra scalda i motori in attesa del confronto di questa sera in Consiglio comunale. Un confronto avente a oggetto il disegno di riforma del sistema sanitario ligure e che si preannuncia teso. A tirare la volata alla mozione presentata dall’oppozione contro la proposta Bucci è il consigliere regionale e segretario ligure del Pd Davide Natale. Natale, mi pare che il pronunciamento favorevole del Consiglio delle autonomie locali abbia blindato la riforma. “Il voto del Cal ha il valore di un parere consultivo. Ciò non toglie che si debba prendere atto di quanto accaduto dentro l’assemblea: il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore Giulio Guerri, il presidente del Consiglio comunale Salvatore Piscopo, insieme al sindaco di Borghetto Stefano Coduri, hanno la responsabilità di aver contribuito a far passare una proposta di riforma che promette di cancellare le cinque Asl della Liguria per creare un’unica azienda regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

