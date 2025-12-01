Natale silura l’ipotesi Asl unica Un sistema genovacentrico Il territorio non conterà niente
La Spezia, 1 dicembre 2025 – Il centrosinistra scalda i motori in attesa del confronto di questa sera in Consiglio comunale. Un confronto avente a oggetto il disegno di riforma del sistema sanitario ligure e che si preannuncia teso. A tirare la volata alla mozione presentata dall’oppozione contro la proposta Bucci è il consigliere regionale e segretario ligure del Pd Davide Natale. Natale, mi pare che il pronunciamento favorevole del Consiglio delle autonomie locali abbia blindato la riforma. “Il voto del Cal ha il valore di un parere consultivo. Ciò non toglie che si debba prendere atto di quanto accaduto dentro l’assemblea: il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore Giulio Guerri, il presidente del Consiglio comunale Salvatore Piscopo, insieme al sindaco di Borghetto Stefano Coduri, hanno la responsabilità di aver contribuito a far passare una proposta di riforma che promette di cancellare le cinque Asl della Liguria per creare un’unica azienda regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
TROPPO PRESTO?NON E’ MAI TROPPO PRESTO PER IL NATALE - facebook.com Vai su Facebook
Asl Toscana Sud Est: incontri online sulla corretta alimentazione durante il Natale - Il dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est, insieme al dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione, organizza un nuovo ciclo di incontri di ... Riporta lanazione.it
"Vaccinatevi ora per salvare il Natale": l'appello di Aquilani (Asl). E Fiore (Fimmg): "Oltre 40mila dosi già somministrate dai medici di base" - L’appello arriva da Silvia Aquilani, direttrice del servizio di Igiene e Sanità pubblica nonché del Coordinamento programmi di vaccinazione ... Segnala ilmessaggero.it
Vallo, la visita del direttore sanitario dell'Asl di Salerno all'Ospedale San Luca a Natale - Primo Sergianni, ha scelto il giorno di Natale per portare il saluto della A Vallo della Lucania, infatti, la visita del ... Lo riporta ilmattino.it