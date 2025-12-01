Natale senza Babbo intervista a Caterina Murino e Valentina Romani

Natale senza Babbo, la nuova commedia diretta da Stefano Cipani e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi, arriverà su Prime Video il 28 novembre, proponendo una visione moderna delle festività natalizie. Il film affronta con ironia temi profondi come il burnout, la vulnerabilità maschile e la determinazione femminile, rivelando un lato inedito delle tradizioni natalizie. Nel cast, spiccano Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann, che interpretano una coppia alle prese con le difficoltà del Natale, accanto a Caterina Murino e Valentina Romani nei ruoli della Befana e Santa Lucia, due figure che cercano di riconquistare il loro spazio nel cuore dei bambini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Natale senza Babbo”, intervista a Caterina Murino e Valentina Romani

