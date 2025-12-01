Natale in piscina | la notte di schiuma e musica di Acquaworld

Quest’anno il clima delle feste si accende in acqua: tra luci, musica e ondate di schiuma, Acquaworld prepara una notte di Natale fuori dagli schemi, dove il costume da bagno sostituisce il maglione di lana e il divertimento si vive in un’atmosfera calda e sorprendente, mentre fuori regna l’inverno. Data, orari e accesso al Christmas . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Natale in piscina: la notte di schiuma e musica di Acquaworld

News recenti che potrebbero piacerti

Per Natale regala benessere !regala una Gift card di una delle nostre strutture sportive Palestra Canova SPORT Amatori Nuoto - Piscina Monselice Di sicuro sarà un regalo originale ( ed uno stimolo per iniziare ( o continuare ) a fare sport Gruppo Canova - facebook.com Vai su Facebook

Toucan Park: dal sole della piscina alla magia del Natale! Prenotazioni aperte per il pranzo del 25 dicembre ift.tt/emCaNKy Vai su X

Christmas Schiuma Party, festa in piscina - primo e unico parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor - Da mentelocale.it