Natale ‘Emozioni di Luce’ a Pomigliano d’Arco

Tempo di lettura: 2 minuti In un’atmosfera fatta di luci, musica e colori, è stato inaugurato a Pomigliano d’Arco (Napoli) il progetto natalizio “Emozioni di Luce”, che anche quest’anno illuminerà strade, piazze e spazi cittadini durante tutto il periodo delle festività. L’avvio ufficiale si è svolto sabato scorso in Piazza Giovanni Leone, con trampolieri, una parata di elfi e l’esibizione di un coro Gospel per l’accensione delle luminarie. All’evento hanno preso parte gli assessori Marianna Manna, Giovanni Russo e Vincenzo Caprioli, insieme a numerosi consiglieri comunali, dando simbolicamente il via all’illuminazione che attraverserà l’intera città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

