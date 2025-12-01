Natale di polemiche | dal presepe ' cancellato' all' albero ' di plastica' in centro

Domenica alcuni esponenti del centrodestra hanno cominciato ad alimentare una nuova polemica a sfondo natalizio. La polemica sul presepe 'eliminato' da Tursi: “Salis cancella il Natale”Dopo il presepe, la polemica sull'albero di NataleDopo quella relativa al presepe, con la giunta Salis accusata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

"L'albero di Natale di piazza San Pietro non merita polemiche sterili e assurde sul taglio degli alberi'', ecco perché Leggi l’articolo tinyurl.com/mr2585zk - facebook.com Vai su Facebook

Mirko Di Natale (@_Morik92_) / Posts / X Vai su X

Natale di polemiche: dal presepe 'cancellato' all'albero 'di plastica' in centro - A differenza degli altri anni, infatti, non sarà un vero albero scelto tra esemplari destinati all'abbattimento. Si legge su genovatoday.it

La polemica sul presepe 'eliminato' da Tursi: "Salis cancella il Natale" - Gli attacchi del centrodestra e la spiegazione della giunta con l'assessora Beghin: "Valorizziamo il Natale con eventi e tour dei presepi della città, non ostentandolo nel palazzo comunale" ... genovatoday.it scrive

Tursi, Presepe cancellato. Lega e FdI: scellerata decisione ideologica di Salis - “Secondo giorno delle commissioni sul bilancio del Comune di Genova e l’assessore competente si è ‘dimenticata’ di avere la delega alle Tradizioni, oltre che annunciare consapevolmente di avere ... Lo riporta ligurianotizie.it