Natale censurato | Bruxelles trama per eliminare il Presepe e minare la Fede cristiana

Lalucedimaria.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presepe si trova, ancora una volta, sotto attacco. Con l’avvicinarsi del Natale, si scatenano puntualmente i vari tentativi di sopprimerlo: una vera offesa non solo alle nostre radici, ma anche alla nostra intelligenza. L’ultima offesa arriva proprio da Bruxelles, sede del Parlamento Europeo, che dovrebbe avere a cuore la difesa delle nostre radici e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

natale censurato bruxelles trama per eliminare il presepe e minare la fede cristiana

© Lalucedimaria.it - Natale censurato: Bruxelles trama per eliminare il Presepe e minare la Fede cristiana

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Natale Censurato Bruxelles Trama