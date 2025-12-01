Natale censurato | Bruxelles trama per eliminare il Presepe e minare la Fede cristiana
Il Presepe si trova, ancora una volta, sotto attacco. Con l’avvicinarsi del Natale, si scatenano puntualmente i vari tentativi di sopprimerlo: una vera offesa non solo alle nostre radici, ma anche alla nostra intelligenza. L’ultima offesa arriva proprio da Bruxelles, sede del Parlamento Europeo, che dovrebbe avere a cuore la difesa delle nostre radici e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
