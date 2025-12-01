' Natale a Bondeno' ricco palinsesto di eventi fino all' Epifania tra conferme e novità
Il programma di ‘Natale a Bondeno’ quest'anno andrà dal 6 dicembre al 6 gennaio, con tante conferme e speciali novità. Durante i trenta giorni di appuntamenti ci saranno sei grandi eventi: l'accensione dell'albero e di piazza Garibaldi il 6 dicembre, i mercatini delle associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
