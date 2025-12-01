Nasce il rap del poliziotto | l' onore per la divisa blu si fa musica

"Io sto qua per difendere, né per comandare né per offendere". Lo canta in rap Domenico Cecconi, agente della Squadra mobile di Firenze, da oltre 25 anni in strada per onorare la divisa blu. E lo racconta al seminario "Dignità e tutela del poliziotto" organizzato dal Siulp, sindacato della polizia nella sede del Primo reparto Mobile di Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nasce il rap del poliziotto: l'onore per la divisa blu si fa musica

