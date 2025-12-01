Napoli vs Cagliari ottavi di finale di Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 20252026. I sardi cercano l’impresa, ma di fronte hanno un avversario molto duro come i Campioni d’Italia in carica. Napoli vs Cagliari si giocherà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Maradona. NAPOLI VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei si sono ripresi alla grande dalla mini crisi che hanno attraversando, grazie alle ultime due vittorie contro Atalanta e Roma, che li ha riportati al vertice della classifica in compagnia del Milan. La squadra di Conte è in linea con tutti gli obiettivi stagionali e sono assolutamente in linea con le previsioni in una annata dove ancora è tutto in possibile. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Cagliari, ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

