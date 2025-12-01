Napoli senti Buffon | Conte o Allegri ecco chi vedo in vantaggio per la vittoria del campionato

Le parole di Gigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, hanno riportato al centro del dibattito la corsa scudetto che vede coinvolte, ora in testa, Napoli e Milan, guidate da due tecnici con cui l’ex portiere ha condiviso momenti chiave della carriera: Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Buffon ha analizzato elementi tattici, psicologici e il peso delle competizioni europee, indicando quale delle due squadre potrebbe trarre vantaggio nei prossimi mesi. Buffon analizza la sfida Conte-Allegri. Parlando della lotta per il titolo, Buffon ha sottolineato come l’impegno nelle coppe possa influire in modo decisivo sulla corsa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

