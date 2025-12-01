Napoli Secondigliano borsone in un bidone | carabinieri trovano armi e droga

Segnalazione anonima al 112 porta a un sequestro di pistola e stupefacenti a Napoli. “C’è una borsa nel bidone, andate a vedere”. È questa la frase che un anonimo ha riferito al 112, segnalando un borsone sospetto in via Privata Ricci, a Secondigliano. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti immediatamente, trovando esattamente ciò che la chiamata aveva descritto. Nel borsone una pistola funzionante e 75 proiettili. All’apparenza sembrava un sacco di rifiuti o abiti usati, ma all’interno custodiva ben altro. I militari hanno rinvenuto una pistola automatica calibro 9×21, perfettamente funzionante, accompagnata da 75 proiettili di diverso calibro: 19 colpi Px19. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

napoli secondigliano borsone in un bidone carabinieri trovano armi e droga

