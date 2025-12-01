Napoli novità McTominay | alla vigilia di Cagliari e Napoli emerge una situazione molto chiara!

Anche in questa stagione, Scott McTominay è una delle pedine indispensabili del Napoli. Il centrocampista scozzese ha già messo a referto cinque gol e due assist fino ad oggi, nonostante un inizio più complicato del previsto. A creare qualche dubbio era stata la posizione in campo dell’ex United nelle prime uscite stagionali, diversa da quella della passata annata a causa della presenza in mezzo al campo di Kevin De Bruyne. Il passaggio al 3-4-2-1 delle ultime gare sembrava poter mettere nuovamente in difficoltà McTominay ma i numeri parlano chiaro: lo scozzese è maggiormente coinvolto. McTominay, differente raggio d’azione ma maggiore coinvolgimento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, novità McTominay: alla vigilia di Cagliari e Napoli emerge una situazione molto chiara!

Leggi anche questi approfondimenti

? Convocati Roma-Napoli, c'è una novità per Conte - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Meret salta il big match contro l'Inter: l'infortunio alla vigilia - Continuano le brutte notizie per Antonio Conte: dopo la decisione definitiva sull'assenza di Rasmus Hojlund, l'allenatore del Napoli perde anche Alex Meret per il big match contro l'Inter. Lo riporta corrieredellosport.it

La vigilia speciale di Simeone: "Quando ho lasciato Napoli ho pianto” - Alle ore 18 è infatti previsto il calcio d’inizio della sfida che vede i granata di Baroni affrontare gli azzurri di Conte, in una ... Riporta napoli.repubblica.it

Napoli, è già vigilia di Champions - Al "Maradona" arriveranno gli azeri del Qarabag. Segnala rainews.it

Verso Napoli-Inter, un ex azzurro accende la vigilia della sfida del Maradona - Per il Napoli di Antonio Conte è tempo di voltare pagina dopo le due sconfitte consecutive e i sei gol subiti ad Eindhoven in Champions League. Come scrive napoli.repubblica.it

Eintracht, Theate: "A Napoli atmosfera speciale, dovremo difendere anche all'italiana" - Campionati archiviati, per tante squadre è già giorno di vigilia di Champions League. Da tuttomercatoweb.com

Antonio Conte alla vigilia di Fiorentina-Napoli: “Ora arriva il momento della verità” - Il Napoli campione d'Italia sarà protagonista di uno degli anticipi della 3ª giornata. Scrive fanpage.it