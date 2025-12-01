Napoli-Juventus può saltare il big match? Va verso il forfait insieme a Vlahovic

Una vittoria che vale più di tre punti. Per il Napoli, quello contro la Roma, è un successo che sembra allontanare definitivamente i fantasmi apparsi dopo la sconfitta di Bologna, riportando la squadra di Antonio Conte in vetta alla classifica. Mercoledì, gli azzurri affronteranno il Cagliari in Coppa Italia e lo faranno con un occhio alla super sfida contro la Juventus di domenica prossima. I bianconeri, che perderanno Dusan Vlahovic per diverso tempo, dovranno fare a meno anche di Gleison Bremer. Napoli-Juventus, Bremer verso la non convocazione. La data del rientro di Gleison Bremer sembrava essere il 7 dicembre, giorno della sfida tra Napoli e Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Juventus, può saltare il big match? Va verso il forfait insieme a Vlahovic

Napoli vs Juventus Al via la Vendita Libera Ultimi biglietti disponibili! Acquista ora: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, che tegola Anguissa: rischia di saltare le sfide contro Atalanta, Roma e Juve - Il centrocampista camerunese oggi si sottoporrà a risonanza magnetica, ma dalla Federcalcio del suo Paese hanno fatto ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Anguissa tegola pesantissima per il Napoli: il centrocampista rischia di saltare fino a 18 partite - Non c'è pace per il Napoli e per il suo allenatore Antonio Conte, alle prese con qualche giorno lontano dalla squadra e il cui rientro a Castel Volturno è previsto per la giornata di lunedì. Come scrive tuttomercatoweb.com

Barido dalla Juve al Napoli, affare fatto: rinnovo rifiutato e blitz di Manna - La squadra di Conte è intervenuta in maniera massiccia sul mercato, assicurandosi calciatori di livello come ... Segnala tuttosport.com