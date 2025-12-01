Napoli-Juventus mossa decisamente inaspettata | può cambiare ruolo a sorpresa

La settimana che porterà al match tra Napoli e Juventus è iniziata. Una partita fondamentale per entrambe le squadre ma soprattutto per i bianconeri, chiamati a recuperare il terreno perso e ad avvicinarsi alla testa della classifica. Luciano Spalletti non potrà contare su Dusan Vlahovic e per il match del Maradona starebbe valutando di schierare Kenan Yildiz in un ruolo inedito. Juventus, Spalletti pensa ad Yildiz falso 9 per la gara contro il Napoli. Luciano Spalletti potrebbe optare per una mossa a sorpresa in vista del match contro il Napoli. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la prima idea del tecnico bianconero sarebbe quella di scendere in campo con un attacco a tre con Kenan Yildiz al centro ad agire da falso 9 con ai lati Jonathan David e Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Juventus, mossa decisamente inaspettata: può cambiare ruolo a sorpresa

