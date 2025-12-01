Ci siamo: la vendita libera dei biglietti di Napoli-Juventus è ufficialmente iniziata. Dalle ore 12 di oggi è possibile acquistare i ticket per il big match di domenica sera 7 dicembre 2025 allo stadio Maradona, con inizio alle ore 20.45. Sarà una partita tutta da vivere: partenopei e bianconeri sono distanziati da soli cinque punti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli-Juventus biglietti: oggi via alla vendita libera per la partita del 7 dicembre 2025