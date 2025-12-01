Napoli i cinque nomi per il centrocampo | la lista di Manna

Giovanni Manna continua a sondare il mercato per trovare nuova linfa per il centrocampo dei partenopei, con la squadra che andrà forzatamente rinnovata se si vuole iniziare un nuovo ciclo dalle parti di Napoli Squadra da rinforzare Il centrocampo del Napoli, attualmente, è il reparto più debole dei partenopei. Non per qualità tecniche, bensì per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli highlights di Napoli-Meta Catania sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque - facebook.com Vai su Facebook

Cinque nomi per il centrocampo dopo lo stop di Gilmour - Cinque nomi per il centrocampo dopo lo stop di Gilmour Il centrocampo del Napoli è entrato in piena zona rossa. Scrive forzazzurri.net

Mercato Napoli, i cinque nomi per il centrocampo sulla lista di Manna - Il Napoli è ritornato in vetta alla classifica di Serie A, grandi meriti vanno dati ad Antonio Conte che con una rosa ridotta all'osso è riuscito a ricompattare la compagine partenopea. Come scrive msn.com

IL MATTINO - Napoli, mercato di gennaio, ecco i nomi del d.s Manna per il centrocampo, la lista - Il Napoli ha necessità di rinforzare la rosa, in particolare a centrocampo, dove il numero degli infortuni è stato molto alto. napolimagazine.com scrive

Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in ... - La situazione infortuni relativa a De Bruyne e Anguissa ha portato a stabilire le priorità. Riporta tuttomercatoweb.com

Bucchioni a TMW – ” Napoli, Manna ha già in tasca due nomi a centrocampo: ecco chi - >Enzo Bucchioni, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, si è soffermato sulla grandissima vittoria di ieri sera del Napoli contro la Roma e non solo. Riporta mondonapoli.it

Napoli, da Mainoo ad Atta: tutti i nomi nella lista di Manna - Il gioiellino dello United potrebbe rinforzare il centrocampo senza togliere posti nella lista di campionato: gli scenari ... msn.com scrive