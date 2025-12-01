Il Napoli si prepara a un intervento deciso sul mercato di gennaio, complice la lunga lista di infortunati che sta colpendo il reparto di centrocampo. La società vuole offrire ad Antonio Conte nuove soluzioni già a inizio mese e il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su una serie di profili monitorati da tempo. La situazione richiede un rinforzo immediato per evitare problemi numerici e tecnici in vista della seconda parte della stagione. Le necessità del Napoli e gli obiettivi di gennaio. I lunghissimi infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gimour complicano la gestione del centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, emergenza a centrocampo: 5 nomi nel mirino per gennaio. C’è anche un giocatore di Serie A