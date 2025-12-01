Napoli emergenza a centrocampo | 5 nomi nel mirino per gennaio C’è anche un giocatore di Serie A
Il Napoli si prepara a un intervento deciso sul mercato di gennaio, complice la lunga lista di infortunati che sta colpendo il reparto di centrocampo. La società vuole offrire ad Antonio Conte nuove soluzioni già a inizio mese e il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su una serie di profili monitorati da tempo. La situazione richiede un rinforzo immediato per evitare problemi numerici e tecnici in vista della seconda parte della stagione. Le necessità del Napoli e gli obiettivi di gennaio. I lunghissimi infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gimour complicano la gestione del centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
#Napoli Acqua e torce in un kit di emergenza in casa o in auto - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, c'è emergenza al centro: Neres e Lang le certezze. Le ultime in vista del big match con la Roma - Il Napoli ha dato una spallata alla crisi con le vittorie contro Atalanta e Qarabag, ma l’esame Roma di stasera ... Scrive ilmessaggero.it
REPUBBLICA - Napoli, emergenza infortuni a centrocampo, l'idea Marianucci nel ruolo di "play", le ultime - Antonio Conte, tecnico del Napoli, è ormai costretto a fare i conti con un'emergenza infortuni continua. Lo riporta napolimagazine.com
Napoli, centrocampo in emergenza totale: Conte “inventa” Marianucci e la società deve accelerare sul mercato - ] ... Si legge su pianetazzurro.it