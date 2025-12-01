Napoli dominante all’Olimpico | Neres abbatte la Roma e vetta riconquistata

Forzazzurri.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sceglie la notte dell’Olimpico per firmare la sua prestazione più convincente dell’anno. La . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli dominante all8217olimpico neres abbatte la roma e vetta riconquistata

© Forzazzurri.net - Napoli dominante all’Olimpico: Neres abbatte la Roma e vetta riconquistata

Scopri altri approfondimenti

napoli dominante all8217olimpico neresNeres stende la Roma: il Napoli vince all’Olimpico e vola in classifica - 0 all’Olimpico ed effettua il sorpasso in vetta sui giallorossi, raggiungendo il Milan a quota 28 punti. Scrive msn.com

Napoli, tentazione Neres: può essere la novità col ritorno al 4-3-3 - Lo scorso dicembre in casa del Grifone, David Neres confermò di avere il passo e i numeri per non far rimpiangere Kvaratskhelia, dopo l’exploit ... Secondo gazzetta.it

Napoli, Neres l’uomo in più di Conte: può essere decisivo per lo scudetto - David ha sconfitto Golia (l’ultimo infortunio) e domenica s’è presentato al Maradona al minuto ottantotto per provare in un amen a coronare una missione impossibile che per poco non gli è riuscita: ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Dominante All8217olimpico Neres