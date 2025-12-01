Napoli De Laurentiis | Abbiamo avuto tantissimi infortuni faremo un grandissimo campionato

Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Abbiamo avuto tantissimi infortuni, può capitare un momento di difficoltà, stimo molto Italiano, la nostra squadra ora è più forte, faremo un grandissimo campionato”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport h parlato al margine del Gran Galà del Calcio. Queste le sue parole: “La vittoria con la Roma ha chiuso un cerchio dopo un periodo non facile? Tutti fanno domande poco pertinenti. Se una squadra ha molti infortuni, è chiaro che possa esserci un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio, e ci possono essere partite non affrontate come si dovrebbe. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli, De Laurentiis: “Abbiamo avuto tantissimi infortuni, faremo un grandissimo campionato”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e dello sport italiano. Vai su X

De Laurentiis: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero". Il presidente del Napoli ha commentato sul social X la vittoria sulla Roma - facebook.com Vai su Facebook

"Napoli più forte", De Laurentiis vuole lo scudetto e Conte risponde: "Il nostro obiettivo" - Ritrovata la vetta dopo il successo con la Roma, presidente e tecnico in sintonia al Gran Galà del Calcio: ecco cosa hanno detto ... Come scrive tuttosport.com

Gran Gala del calcio, De Laurentiis: "Questo Napoli è più forte dello scorso anno" - Leggi su Sky Sport l'articolo Gran Gala del calcio, De Laurentiis: 'Questo Napoli è più forte dello scorso anno' ... Si legge su sport.sky.it

Pagina 2 | De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari" - Napoli, sta sempre più trovando spazio nello scacchiere di Conte: "L'anno scorso avevamo una sola competizione da dover fare ed era difficile far venire fuori le caratteris ... Come scrive corrieredellosport.it

De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari" - Così ha affermato il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis al Gran Gala del Calcio Aic. Secondo corrieredellosport.it

De Laurentiis: "Il Napoli è più forte dell'anno scorso. Italiano grande allenatore, lo stimo e sono affezionato a lui" - Il patron azzurro ha parlato a margine del Gran Gala del calcio del momento della squadra e del campionato di Serie A ... Secondo napolitoday.it

Qui Napoli - De Laurentiis: "Sono convinto che questa squadra sia più forte dello scorso anno. Neres? Ha già segnato tre gol, mentre nello scorso campionato..." - A margine del Gran Galà del Calcio Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli (prossima avversaria della Juventus in campionato), ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la rosa azzurra ... Come scrive tuttojuve.com