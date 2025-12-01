Napoli De Laurentiis | Abbiamo avuto tantissimi infortuni faremo un grandissimo campionato

Parlami.eu | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Abbiamo avuto tantissimi infortuni, può capitare un momento di difficoltà, stimo molto Italiano, la nostra squadra ora è più forte, faremo un grandissimo campionato”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport h parlato al margine del Gran Galà del Calcio. Queste le sue parole: “La vittoria con la Roma ha chiuso un cerchio dopo un periodo non facile? Tutti fanno domande poco pertinenti. Se una squadra ha molti infortuni, è chiaro che possa esserci un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio, e ci possono essere partite non affrontate come si dovrebbe. 🔗 Leggi su Parlami.eu

napoli de laurentiis abbiamo avuto tantissimi infortuni faremo un grandissimo campionato

© Parlami.eu - Napoli, De Laurentiis: “Abbiamo avuto tantissimi infortuni, faremo un grandissimo campionato”

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli de laurentiis abbiamo"Napoli più forte", De Laurentiis vuole lo scudetto e Conte risponde: "Il nostro obiettivo" - Ritrovata la vetta dopo il successo con la Roma, presidente e tecnico in sintonia al Gran Galà del Calcio: ecco cosa hanno detto ... Come scrive tuttosport.com

napoli de laurentiis abbiamoGran Gala del calcio, De Laurentiis: "Questo Napoli è più forte dello scorso anno" - Leggi su Sky Sport l'articolo Gran Gala del calcio, De Laurentiis: 'Questo Napoli è più forte dello scorso anno' ... Si legge su sport.sky.it

napoli de laurentiis abbiamoPagina 2 | De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari" - Napoli, sta sempre più trovando spazio nello scacchiere di Conte: "L'anno scorso avevamo una sola competizione da dover fare ed era difficile far venire fuori le caratteris ... Come scrive corrieredellosport.it

napoli de laurentiis abbiamoDe Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari" - Così ha affermato il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis al Gran Gala del Calcio Aic. Secondo corrieredellosport.it

De Laurentiis: "Il Napoli è più forte dell'anno scorso. Italiano grande allenatore, lo stimo e sono affezionato a lui" - Il patron azzurro ha parlato a margine del Gran Gala del calcio del momento della squadra e del campionato di Serie A ... Secondo napolitoday.it

napoli de laurentiis abbiamoQui Napoli - De Laurentiis: "Sono convinto che questa squadra sia più forte dello scorso anno. Neres? Ha già segnato tre gol, mentre nello scorso campionato..." - A margine del Gran Galà del Calcio Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli (prossima avversaria della Juventus in campionato), ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la rosa azzurra ... Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli De Laurentiis Abbiamo