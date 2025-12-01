Napoli corsaro a Roma dà un segnale a tutti…

Il Napoli sbanca l’Olimpico!!! Napoli vince e convince dimostrando a tutto il campionato di essere la squadra campione d’Italia. Un primo tempo di livello assoluto ed un secondo tempo di grande equilibrio con una difesa a dir poco insuperabile permette a questa squadra di sbancare uno dei campi più complicati del campionato. Il Napoli rispecchia in pieno la mentalità del suo allenatore e sembra aver trovato equilibrio e serialità con questo nuovo modulo. Primo tempo: Napoli avanti con Neres. Il Napoli nel primo tempo palleggia, gioca a calcio, crea occasioni e domina il campo. Da quando la difesa è stata chiusa con il trio delle meraviglie e con finalmente tre veri attaccanti in campo il Napoli, oltre a difendere bene, attacca che è un piacere, dando l’impressione costante di voler far proprio la partita e di sapere come riuscirci. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli corsaro a Roma dà un segnale a tutti…

News recenti che potrebbero piacerti

#Primavera, #Napoli corsaro a #Parma: gli azzurrini vincono 1-0 https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Primavera--Napoli-corsaro-a-Parma--gli-azzurrini-vincono-1-0-144244.aspx #Primavera1 - facebook.com Vai su Facebook

Dal Napoli corsaro a Roma alle milanesi: i paradossi di un campionato senza padroni - Meglio se guardando la classifica, che ogni settimana offre verdetti nuovi. tag24.it scrive

Napoli corsaro all’Olimpico: Roma battuta 1-0 e sorpasso in vetta - Decide Neres nel primo tempo: giallorossi opachi, gli azzurri agganciano il Milan e preparano il big match con la Juventus ... Da msn.com

SERIE A/ Milan corsaro contro l’Inter nel derby: Roma sola in vetta. Napoli altalenante e Bologna brillante - Serie A, il punto di Alfredo Mariotti sulla 12esima giornata: Roma sola in vetta dopo il ko dell'Inter nel derby con il Milan, decisivo il gol di Pulisic ... Come scrive ilsussidiario.net

Napoli, Milan e Roma, è uno scudetto a tre piazze. La vetta non era mai stata così affollata - Intanto, però, Pulisic sembra un olandese dei ruggenti Settanta, è ovunque e fa tutto, una ... Lo riporta repubblica.it