Napoli Conte annuncia la batosta Billy Gilmour | fuori almeno due mesi

Dailynews24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ombra degli infortuni continua a complicare i piani di Antonio Conte. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli ha annunciato che Billy Gilmour sarà sottoposto oggi a un intervento chirurgico in Inghilterra per risolvere definitivamente i problemi fisici che lo tormentano da settimane. L'operazione, giudicata necessaria dallo staff medico e dal consulto ricevuto settimana scorsa,

Immagine generica

