Napoli Conte annuncia la batosta Billy Gilmour | fuori almeno due mesi

L’ombra degli infortuni continua a complicare i piani di Antonio Conte. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli ha annunciato che Billy Gilmour sarà sottoposto oggi a un intervento chirurgico in Inghilterra per risolvere definitivamente i problemi fisici che lo tormentano da settimane. L’operazione, giudicata necessaria dallo staff medico e dal consulto ricevuto settimana scorsa, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it