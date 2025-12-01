Napoli-Cagliari Coppa Italia 03-12-2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il Napoli si è ripreso la vetta in campionato con un paio di vittorie molto importanti contro Atalanta e Roma, e adesso inizia il proprio cammino nell’edizione attuale della Coppa Italia. I partenopei ospitano il Cagliari al Diego Armando Maradona per gli ottavi di finale, un turno che sulla carta è ampiamente alla loro portata. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
#Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: #Ambrosino e #Lucca in avanti e #Vergara a centrocampo. Previsti otto cambi rispetto alla formazione che ha vinto a #Roma. Confermati solo Milinkovic-Savic, #Beukema e #Olivera. Possibile anche l’opzione della lin - facebook.com Vai su Facebook
Frattesi primo nome per il Napoli. L'Inter parte da una richiesta di 40M€. Il club nerazzurro per sopperire al vuoto dietro Dumfries punta tutto su Palestra dell'Atalanta, oggi in prestito al Cagliari. @Corriere Vai su X
