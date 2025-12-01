Napoli-Cagliari Coppa Italia 03-12-2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Napoli si è ripreso la vetta in campionato con un paio di vittorie molto importanti contro Atalanta e Roma, e adesso inizia il proprio cammino nell’edizione attuale della Coppa Italia. I partenopei ospitano il Cagliari al Diego Armando Maradona per gli ottavi di finale, un turno che sulla carta è ampiamente alla loro portata. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Cagliari (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

In Italia, città come Venezia, Napoli, Ravenna e Cagliari rischiano di finire sott’acqua. Lla mappa completa e scopri le zone più minacciate dal cambiamento climatico - facebook.com Vai su Facebook

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari #SkySport #NapoliCagliari Vai su X

Coppa Italia, Napoli-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Conte rivoluziona la squadra in vista degli ottavi di finale contro i sardi. Secondo msn.com

Napoli e la maledizione Coppa Italia: col Cagliari si può interrompere - Cagliari quote analisi statistiche precedenti ottavi Coppa Italia in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 18 ... Segnala gazzetta.it

COPPA ITALIA - Cagliari, i convocati di Pisacane per il Napoli: rientra l'ex azzurro Marko Rog - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha stilato la lista dei convocati alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Riporta napolimagazine.com

Napoli-Cagliari: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni. Gli ottavi di Coppa Italia - La Juventus è tornata a vincere anche in campionato e nella vittoria contro il Cagliari la grande notizia per Spalletti è stata anche quella del ritorno al gol di Kenan Yildiz che ... Segnala ilmessaggero.it

Napoli Cagliari, dove seguire la partita dello stadio Maradona: tutte le cose da sapere - Napoli Cagliari, negli ottavi di finale di Coppa Italia i rossoblù di Fabio Pisacane sono attesi da un match esterno complicato: ecco dove potrete seguirlo Dopo la sfida dello Stadium, il Cagliari si ... Come scrive cagliarinews24.com

Napoli-Cagliari, Conte pensa a un tridente inedito: le news - L'inviato Francesco Modugno analizza i possibili cambiamenti di formazione del Napoli di Conte in vista degli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. Si legge su sport.sky.it