Napoli Bologna Torino e le altre | i passi indietro dei comuni sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Ci avevano scommesso tutto e ora si fa la gara a dissociarsene. Dopo l’irruzione violenta dei Propal nella sede della Stampa di Torino, le parole di Francesca Albanese sono tornate al centro delle polemiche e stavolta (quasi) tutte le forze politiche ne hanno preso le distanze. “Condanno la violenza, ma che sia di monito perché (la stampa, ndr) torni a fare il proprio lavoro”, ha detto la relatrice speciale Onu. "Dovete tornare a fare informazione per i cittadini e non per gli interessi economici che sono dietro a chi ha acquistato le vostre testate", ha detto a margine del convegno 'Rebuild Justice-Ricostruire la giustizia' all'Università di Roma Tre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Napoli, Bologna, Torino e le altre: i passi indietro dei comuni sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

