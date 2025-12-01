Napoli, 1 dicembre 2025 - Esistono sconfitte salutari oppure perdere, in ogni caso, proverbialmente aiuta a perdere? Il quesito quando di mezzo ci sono Antonio Conte e il Napoli non è inedito, ma sembra prestarsi a una chiave di lettura quasi univoca per tutti. Le analogie tra le sconfitte di Verona e Bologna. La prima apparizione di questo dilemma era arrivata ad agosto 2024, quando pronti, via e il nuovo ciclo post decimo scudetto partì con un clamoroso 0-3 incassato al Bentegodi di Verona: per molti l'inizio della fine di un'era appena nata, quella sotto la guida del tecnico salentino, anche ipotizzando una difficile convivenza con un'altra personalità forte come quella di Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Bologna come Verona un anno fa: un altro ciclo vincente partito da una sconfitta?