Napoli Basket due vittorie su tre partite in Next Gen Cup | Saccoccia e Sow grandi protagonisti

Napolitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due vittorie su tre partite per il Napoli Basket nella prima fase della settima edizione dell'Ibsa Next Gen Cup, il torneo riservato alle formazioni Under 19 delle squadre che militano nella massima serie cestistica italiana, che si è giocata nel fine settimana a Verona e Villafranca di Verona. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

