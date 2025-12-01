Napoli al lavoro per una giovane rivelazione di questa Serie A
I partenopei stanno cercando di battere la concorrenza di mezza Serie A per ottenere le prestazioni del giovane Marco Palestra, terzino destro che sta stupendo con la maglia del Cagliari. Il problema? È di proprietà dell’Atalanta La situazione L’exploit di Marco Palestra in questa stagione è di quelli importanti, ma agli addetti ai lavori non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altre letture consigliate
Roma, squadra di nuovo al lavoro martedì pomeriggio dopo la sconfitta col Napoli ? - facebook.com Vai su Facebook
1/5 Oggi a Napoli per ricordare quanto il lavoro di @edmondocirielli , candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali in Campania 2025, sia stato decisivo per riportare la Campania al centro della cultura di governo. Vai su X