Napoli | 18enne ucciso per errore per Valda ergastolo confermato in appello

Ergastolo confermato anche in appello per Francesco Pio Valda, ritenuto responsabile dell'omicidio di Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso sul lungomare di Napoli nella notte tra il 19 e 20 marzo 2023. Maimone fu raggiunto da un colpo di pistola esploso durante una lite tra due gruppi di giovani, scoppiata poco distante dal punto in cui si trovava assieme ad alcuni amici e alla quale era totalmente estraneo. La Corte di assise di appello di Napoli, accogliendo la richiesta della Procura generale, ha anche confermato le condanne per altre quattro persone, tra le quali la cugina e la nonna di Valda, condannate rispettivamente a 2 anni e 6 mesi e a 4 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Napoli: 18enne ucciso per errore, per Valda ergastolo confermato in appello

Contenuti che potrebbero interessarti

https://www.tvcampiflegrei.it/mugnano-di-napoli-arsenale-in-un-box-auto-il-sequestro-nasce-dopo-un-banale-controllo-in-un-bar-18enne-arrestato-dai-carabinieri/ - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada Vai su X

Il 19enne di Napoli ucciso per errore, non era l'obiettivo - Ha visto il suo rivale nell'auto, era nella Panda con i suoi amici. Scrive ansa.it

Napoli, 19enne ucciso per errore: l’obiettivo era un amico della vittima - Rita De Crescenzo non può votare, risulta irreperibile negli elenchi dell’anagrafe. Come scrive blitzquotidiano.it

Ragazzo ucciso a Napoli: il vero obiettivo del 15enne reo confesso era un amico - Marco Pio Salomone, 19 anni, è stato ucciso a Napoli per errore: non era infatti lui l'obiettivo del 15enne reo confesso ... Lo riporta notizie.it

Il 19enne ucciso a Napoli ucciso per errore, non era l'obiettivo dell'agguato - Non convince la versione della lite per uno sguardo di troppo fornita dagli amici ... Lo riporta msn.com

Ucciso a 19 anni a Napoli, il 15enne al gip: “Volevo solo spaventarlo”. Resta in carcere - Si è tenuta l'udienza di convalida per il 15enne reo confesso dell'omicidio di Marco Pio Salomone; il giudice non ha convalidato il fermo ma ha disposto ... Da fanpage.it

Napoli, 18enne ucciso a Boscoreale: fermati due giovani per omicidio aggravato da metodo mafioso - Sono stati fermati i due giovani di 18 e 23 anni accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale (Napoli) uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. Si legge su adnkronos.com