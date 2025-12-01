E ancora Muccino, Martone e il ritorno di Notte prima degli esami: tutto quello che vedremo in sala grazie a 01 Distribution. "Quest'anno ci sarà un legame tra tutti nostri film", spiega Paolo Del Brocco presentando l'offerta. Nanni Moretti, Paolo Genovese, e ancora Muccino, Pupi Avati, il cinema internazionale e un atteso biopic musicale. Come sempre eterogeneo il listino cinematografico di 01 Distribution per la stagione 2026. "Se la molteplicità dell'offerta è un valore che da sempre perseguiamo", spiega Paolo Del Brocco, AD Rai Cinema, "quest'anno si possono leggere in controluce dei fili, più o meno nascosti, che legano e uniscono i titoli della nostra proposta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nanni Moretti, Paolo Strippoli e Pino Daniele: i film del 2026 targati 01 Distribution