Non c’è nessuna via di fuga, nessun domani da immaginare migliore. Con il nuovo singolo “No future”, i My Evil Twin scelgono di non addolcire la pillola: guardano il presente negli occhi, ne mostrano il marcio e lo trasformano in un violento manifesto nichilista. Fin dai primi secondi, una breve intro apocalittica apre le porte a un metalcore furioso, compatto, senza respiro. Niente saliscendi, niente contrasti rassicuranti tra strofe atmosferiche e ritornelli esplosivi: “No future” è un breakdown continuo, un assalto frontale in cui lo screaming disperato diventa cronaca in tempo reale di una disfatta collettiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - MY EVIL TWIN, fuori il nuovo singolo “No future”: un manifesto metalcore senza redenzione