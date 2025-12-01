Musikattiva torna il festival dedicato ai giovani talenti
L’Associazione di Promozione Sociale Musikattiva annuncia la seconda edizione del Live Stream Fest, manifestazione dedicata alla creatività giovanile e ai talenti musicali del territorio. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna Afrobrix, il festival dedicato all'afrodiscendenza - Nato come primo festival italiano dedicato all'afrodiscendenza e alle culture afroeuropee, Afrobrix ... ansa.it scrive
Torna Eco SanFra, il festival dedicato alla sostenibilità che si ispira al Cantico delle Creature di San Francesco - Il neuroscienziato Stefano Mancuso, l’esperto del suolo Paolo Pileri, ma anche la consulente diplomatica per lo studio dei migranti climatici Angelica De Vito e Isabella Dalla Ragione, presidente ... Secondo huffingtonpost.it
Firenze, torna il Bricks festival dedicato ai mattoncini Lego - Aree gioco libero, mostre fotografiche, sculture, mosaici e molto altro nella grande kermesse del 15 e 16 novembre al Teatro Cartiere Carrara Firenze, 12 novembre 2025 - Riporta lanazione.it